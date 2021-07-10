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10.07.2021 23:59
Рубрика: В мире

Что может случиться с базой Гуантанамо после вывода войск США из Афганистана

Текст: Максим Макарычев
На этой неделе президент Джо Байден заявил, что военная операция США в Афганистане завершится 31 августа, как раз перед двадцатой годовщиной террористических атак 11 сентября 2001 года. Военная тюрьма США в Гуантанамо-Бей на Кубе была создана для содержания боевиков, захваченных в Афганистане в ходе так называемой операции "Несокрушимая свобода". Эксперты National Public Radio задались вопросом, что может случиться с тюрьмой в Гуантанамо после вывода войск из Афганистана.

За прошедшие годы в Гуантанамо содержалось около 800 человек, но сейчас на военной базе находятся всего 40 человек, и почти три четверти из них никогда не были привлечены к уголовной ответственности. Их называют "вечными узниками", и они содержатся под стражей на неопределенный срок. Некоторые из них находятся в Гуантанамо почти два десятилетия. Правовая основа содержания в Гуантанамо, уверяют в Белом доме, заключается в том, что после событий 11 сентября конгресс в 2001 году выдал "разрешение на применение военной силы", чтобы преследовать тех боевиков, кто несет ответственность за террористические атаки, таких как члены "Аль-Каиды" и "Талибана" (обе группировки запрещены в РФ - Ред.). Этот закон дает президенту широкие полномочия в военное время, и правительство утверждает, что он подразумевает возможность задерживать заключенных без предъявления обвинений или суда.

Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Но неясно, когда истечет срок действия этих полномочий и каковы будут дальнейшие параметры противостояния боевикам. Также неясно, могут ли США оправдать "вечное содержание" иностранцев в плену на территории Кубы из-за более масштабной, но на практике аморфной глобальной войны с террором. В результате вывод американских войск из Афганистана поднимает сложные юридические вопросы, например, можно ли считать войну продолжающейся после того, как боевики покидают главное поле боя, и нужно ли освобождать пленных после вывода войск. По этим вопросам были поданы иски, и американские суды, как правило, указывали на войну в Афганистане как на оправдание содержания боевиков под стражей. Но правозащитники и адвокаты задержанных говорят, что война должна была определить границы, чтобы мы знали, когда она закончится, и настала пора освобождать заключенных.

Американские сенаторы призывают Байдена закрыть Гуантанамо, называя его "символом беззакония". Критики Гуантанамо говорят: бессмысленно утверждать, что война окончена с возвращением войск домой, но война продолжается с задержанием людей, захваченных этими войсками. Тем не менее, несколько республиканцев в Сенате заявляют, что освобождение этих заключенных поставит под угрозу безопасность Америки, а министерство юстиции продолжает утверждать, что США имеют право задерживать обвиняемых террористов на неопределенный срок. По словам поверенного министерства юстиции Стивена Эллиотта, "Аль-Каида" "трансформируется и развивается", а "война США с терроризмом" продолжается.

Теперь, когда США покидают Афганистан, заключенные Гуантанамо готовят новые судебные ходатайства об их освобождении, которые в конечном итоге будут переданы в Верховный суд. Если заключенные выиграют этот иск, власти США должны найти страны, готовые принять их. С тех пор как президент Байден вступил в должность, по крайней мере шесть задержанных Гуантанамо получили разрешение на перевод в другие страны. Заключенные и их защита надеются, что Байден и министерство юстиции наконец могут прийти к единому мнению, что, возможно, приведет к закрытию военной тюрьмы Гуантанамо.

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