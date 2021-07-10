Кабмин выделил 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в регионах

Из данной суммы 21 млрд рублей выделят в этом году, остальные - в два последующих года. На эти средства планируется построить "не менее 1300 новых школ" до 2024 года.

К строительству также привлекут инвесторов и "социально ориентированный бизнес". Денежные средства на это уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Решение о выделении средств на строительство новых школ приняли на заседании правительства 8 июля по поручению президента РФ Владимира Путина.