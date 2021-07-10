Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился в пятницу вечером в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Информация об этом опубликована в Twitter.

В компании отмечают, что завершена 22-я миссия SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию (МКС), пишет ТАСС. Dragon прибыл на орбиту 5 июня, доставив продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также новые панели солнечных батарей.

Обратно на землю корабль привез 2,4 тонны грузов с МКС, в том числе результаты исследований. Напомним, что возвращение аппарата дважды переносилось из-за тропического шторма "Эльза".