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Текст:   Марина Трубилина 
00:01 10.07.2021

Многодетным семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

Погасить часть кредита на строительство дома с помощью государства могут теперь многодетные семьи. С 10 июля вступают в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тысяч рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 10 июля многодетные родители могут подавать заявления на получение этой выплаты с учетом расширенного перечня целей кредитования, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Фото: iStock
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Теперь выплату можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, кредит может включать оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов (до сих пор из-за несоответствия формулировок семьям с такими кредитами отказывали в выдаче 450 тысяч рублей).

Как и раньше, воспользоваться этой выплатой могут также заемщики с кредитами на покупку квартиры (в том числе в новостройке), дома или участка для индивидуального жилищного строительства.

Весной закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят Госдумой. Отмечалось, что число получателей этой выплаты вырастет на десять процентов.

Программа господдержки многодетных семей с ипотечными кредитами начала действовать в сентябре 2019 года. Выплата в 450 тысяч на погашение ипотеки положена семьям, в которых с января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения, добавляют в ДОМ.РФ.

Выплаты на общую сумму 83 миллиарда рублей уже получили более 186 тысяч семей. Более 9,6 тысячи из них смогли полностью погасить ипотечный кредит.

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