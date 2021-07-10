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10.07.2021 13:14
Рубрика: Культура

Башмет выступит на закрытии Международного фестиваля искусств в Клину

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Финальную точку в программе VII Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину поставит 11 июля гала-концерт - на большой сцене будет представлен пронзительный концерт-спектакль "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель фестиваля - народный артист СССР Юрий Башмет.

Международный фестиваль Чайковского начался с перформанса

Премьера спектакля, который поставила Марина Брусникина, состоялась в Сочи в феврале этого года. Как отмечает Евгений Миронов, для него это уже третье обращение к "Гамлету", однако именно в сочетании с музыкой Шостаковича хорошо известные истины обретают новые смыслы. Музыка зазвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством маэстро Юрия Башмета.

Накануне же, 10 июля, на главную сцену фестиваля выйдут народный артист СССР Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, которые представят программу, посвященную Сергею Сергеевичу Прокофьеву - одному из крупнейших композиторов XX века, чье 130-летие мы отметили в апреле. Прозвучат такие прокофьевские шедевры, как Марш из оперы "Любовь к трем апельсинам", Концерт для скрипки с оркестром №2 (солист - лауреат Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков) и сюита из балета "Ромео и Джульетта". Драматическую составляющую концерта публике представят актер, телеведущий Юлиан Макаров и заслуженная артистка России Анна Большова.

Маэстро Юрия Башмета на закрытии фестиваля будет ждать сюрприз - он получит в подарок от Государственного музея-заповедника П.И. Чайковского все вышедшие тома Академического полного собрания сочинений великого композитора.

Справка "РГ"

Академическое полное собрание сочинений Петра Ильича Чайковского - совместный проект Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, Государственного института искусствознания и российского музыкального издательства Music Production International (г. Челябинск).

Проект был начат в 2013 году по инициативе художественного руководителя и главного дирижера БСО им. П.И. Чайковского Владимира Федосеева и доктора искусствоведения Полины Вайдман (1947-2016) - крупнейшего специалиста в области наследия Чайковского и многолетнего хранителя его архива. Авторы проекта планируют опубликовать все огромное творческое наследие композитора, которое на сегодняшний день насчитывает свыше 450 музыкальных и 150 литературных произведений, а также более 5 тысяч сохранившихся писем.

В планах - 120 томов. На сегодняшний день в свет вышли первые 12 томов. Произведения Чайковского впервые после его смерти публикуются в подлинном авторском виде без купюр и редакторской правки.

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