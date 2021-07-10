Мошенники вновь пытались обмануть ветерана ВОВ Пронина

Благодаря бдительности 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина мошенникам не удалось заполучить деньги фронтовика, сообщается на сайте "МВД Медиа". Причем в поле зрения аферистов ветеран оказался во второй раз.

По словам Пронина, 7 июля ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда РФ и судебными приставами. Они сообщили ветерану, что у того имеется долг на 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся фронтовику в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике.

Звонившие настаивали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму и направил его по определенному адресу. Пронин, зная, что ни в какую клинику ранее не обращался, прерывал телефонные разговоры. А затем написал заявление в правоохранительные органы.

По этому обращению следователь ОМВД России по району Текстильщики возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В МВД сообщили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Выяснилось, что в мае этого года в отношении Пронина уже было совершено подобное мошенничество. "Тогда сотрудники полиции в короткий срок задержали подозреваемых", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот как это происходило. 29 мая на домашний телефон Пронина поступил звонок. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилого человека снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и сбросить их с балкона. Аферист внушил ветерану, что таким способом он якобы помогает полиции задержать с поличным мошенников.

Позже двух злоумышленников по подозрению в совершении этого циничного преступления задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии. Сообщалось, что в ходе обысков в местах проживания мошенников обнаружили мобильные телефоны, банковские карты, деньги и иные предметы, доказывающие причастность задержанных к преступлению против ветерана войны.

Удалось выяснить, что координация действий преступников велась из-за рубежа. "Не исключается, что, помимо Василия Пронина, от действий этих же аферистов пострадали и другие граждане. Эта информация в настоящее время проверяется", - сообщала Волк.

Тогда же следственный отдел ОМВД России по столичному району Текстильщики возбудил и сейчас расследует уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что Василий Пронин участник битвы на Курской дуге. В этом году он был одним из приглашенных ветеранов на Параде в честь Дня Победы. На Красной площади он находился рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время Парада Победы.