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10.07.2021 20:10
Рубрика: Общество

Тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Тысячи жителей и гостей Москвы смогли получить в субботу, 10 июля, прививку от коронавируса вакциной "КовиВак".

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Ранее этот препарат был недоступен, однако, как сообщили власти Москвы, с 10 июля новую партию завезли в павильоны "Здоровая Москва". В связи с этим сегодня здесь выстроились длинные очереди.

Как отмечает "Интерфакс", к вечеру запасы вакцины были практически исчерпаны, при этом ожидаются новые поставки. На сайте столичной мэрии по-прежнему значится информация о том, что прививку можно сделать в любом из 14 павильонов бесплатно и без записи.

В настоящее время россиянам предлагают для вакцинации от коронавируса четыре препарата - "Спутник V" и "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Последний в настоящее время в медучреждениях отсутствует, уточнили в мэрии.

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