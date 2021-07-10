В Москве наградили лучших выпускников российских вузов

В рамках Всероссийского студенческого выпускного, который проходит в субботу, состоялось награждение лучших выпускников вузов 2021 года.

Благодарственные письма получили ребята, добившиеся успехов в области творчества, волонтерства, науки и инноваций. Их вручили начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Сегодня окончание вуза говорит о том, что обучение только начинается - теперь по-настоящему, по-взрослому, так, чтобы добиться успеха в жизни, - обратился к выпускникам Новиков. - Надеюсь, что с помощью платформы "Россия - страна возможностей", с помощью тех команд, которые они успели сформировать за время обучения в своих университетах, в нашей стране они смогут реализовать свои самые амбициозные проекты. А мы будем им в этом помогать. Наша цель - не только разово дать возможность проявить себя любому человеку - не важно школьник это, студент или уже молодой профессионал. Мы нацелены на создание для них единого поля возможностей".

Среди награжденных выпускников: бакалавр МФТИ Игорь Ельцов, бакалавр МГУПП Иван Дегтярёв, магистр Пензенского госуниверситета Владислав Заикин, магистр Волгоградского госуниверситета Камилла Хидирова, бакалавр РГУ им. Косыгина Анастасия Терещенко, магистр РГПУ им. Герцена Алдар Мукабенов.

Награждение прошло на площадке Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП). А после вручения наград выпускники под руководством популярного фудблогера Антона Сурина создали новый рецепт студенческой пиццы. Он попадет в меню ресторанов-участников проекта "Мастера гостеприимства". Пицца будет продаваться со скидкой всем, кто предъявит студенческий билет.

"Приготовление пиццы очень символично: мы создаем свою маленькую историю, которая со временем, возможно, обрастет легендами, - поделилась одна из награжденных Камилла Хидирова. - Надеюсь, все будут помнить, что "Студенческую" пиццу создали лучшие выпускники 2021 года. Точно так же я верю, что проекты, которые мы развивали во время учебы, станут частью жизни следующих поколений студентов".