Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19

Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований. Подавляющее большинство заражается коронавирусом только один раз, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, те, кто якобы переболели несколько раз, "переболели по своему собственному мнению", делая такие выводы, лишь на основании симптомов, пишет РИА Новости. Нетесов отметил, что не менее 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией переболел человек, можно узнать лишь пройдя полную лабораторную диагностику.

Ученый рассказал, что есть минимум четыре инфекции, симптоматика которых схожа с COVID-19, а именно - потеря запаха и вкуса. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес коронавирус.

"Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил Нетесов. Он добавил, что очень редко пациенты действительно болеют коронавирусом дважды. Это те случаи, когда первый раз человек заразился одним штаммом, а второй раз - другим, и это один случай на 100-200 тысяч.

Нетесов призвал граждан рассуждать здраво, не доверяя только симптоматике. "Сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия", - заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число россиян, заразившихся коронавирусом повторно, составляет не более 1%. По ее словам, врачи, которые занимаются людьми, считающими, что они переболевают второй или третий раз, первое, что говорят, - "надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора". Попова уточнила, что в любом случае, даже при дважды верно поставленных диагнозах, количество таких людей минимально.