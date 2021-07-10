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10.07.2021 23:53
Рубрика: Происшествия

Пострадавший при столкновении лодки петербуржец скончался в больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В петербургской больнице умер мужчина, который пострадал при столкновении катера с набережной нв Дуденгорфском канале, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

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Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти, врачи оказались бессильны. В больницах находятся еще восемь человек, которые находились на этой лодке. У многих диагностированы переломы.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи возбуждено уголовное дело.

Напомним, лодка была перегружена, а все находившиеся на борту взрослые оказались пьяны.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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