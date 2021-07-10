В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с лодкой

Один из пострадавших при столкновении лодки с набережной на Дуденгорфском канале Петербурга находится в состоянии клинической смерти, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Другие пострадавшие госпитализированы с различными травмами, в том числе переломами, но их жизни ничего не угрожает.

Напомним, перегруженная лодка на высокой скорости врезалась в набережную. Все находившиеся на борту оказались в воде.

Уже известно, что лодка была перегруженной, на борту вместо положенных шести человек было девять, среди них трое детей, причем, взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения.