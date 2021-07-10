Столкнувшаяся с набережной в Петербурге лодка оказалась перегружена

Лодка, которая столкнулась с набережной Дуденгорфского канала в Петербурге, оказалась сильно перегружена. Это следует из первых данных проверки, инициированной после ЧП Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Так, вместимость моторной лодки Bester составляет шесть человек, но на ней в момент происшествия находилось девять, причем, среди пассажиров было трое детей.

Также, как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, все находившиеся в лодке взрослые, были пьяны. Сейчас взрослые и дети госпитализированы.