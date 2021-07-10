В Петербурге 9 человек пострадали при столкновении лодки с набережной

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения лодки с набережной в Петербурге. Напомним, ЧП произошло на Дудергофском канале.

На борту находились девять человек - шестеро взрослых и трое детей. Все они после столкновения оказались в воде. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Причины столкновения судна с набережной выясняются. Как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, несколько взрослых, спасенных с лодки, оказались пьяны.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.