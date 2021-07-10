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10.07.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

В Петербурге 9 человек пострадали при столкновении лодки с набережной

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения лодки с набережной в Петербурге. Напомним, ЧП произошло на Дудергофском канале.

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На борту находились девять человек - шестеро взрослых и трое детей. Все они после столкновения оказались в воде. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Причины столкновения судна с набережной выясняются. Как сообщил "РГ" источник, знакомый с ситуацией, несколько взрослых, спасенных с лодки, оказались пьяны.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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