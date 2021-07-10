В Петербурге возбудили дело по факту столкновения лодки с набережной

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения моторной лодки с набережной на Дуденгорфском канале.

В случившемся следователи увидели признаки статьи 263 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности на водном транспорте

Напомним, на борту лодки было девять человек, среди них трое детей. Взрослые оказались пьяны. У всех находившихся на лодке диагностированы серьезные травмы, один пострадавший в состоянии клинической смерти.

Сейчас выясняется, кто управлял лодкой, и при каких обстоятельствах произошло столкновение с набережной.