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10.07.2021 20:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге возбудили дело по факту столкновения лодки с набережной

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту столкновения моторной лодки с набережной на Дуденгорфском канале.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Столкнувшаяся с набережной в Петербурге лодка оказалась перегружена

В случившемся следователи увидели признаки статьи 263 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности на водном транспорте

Напомним, на борту лодки было девять человек, среди них трое детей. Взрослые оказались пьяны. У всех находившихся на лодке диагностированы серьезные травмы, один пострадавший в состоянии клинической смерти.

Сейчас выясняется, кто управлял лодкой, и при каких обстоятельствах произошло столкновение с набережной.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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