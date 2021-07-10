В Ростовской области из-за COVID-19 введены ограничения в ресторанах

В Ростовской области из-за усиления коронавирусной инфекции введен ряд ограничений в сфере общественного питания и проведения культурно-массовых, а также спортивных мероприятий. Ужесточенные правила вступают в силу с 12 июля.

В ресторанах, кафе и на территории других предприятий общественного питания разрешается обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются только случаи семейного застолья, когда за одним столом собираются близкие родственники.

Как сообщает пресс-служба главы региона, приостановлено также проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. Исключение сделано только для стадиона "Ростов-Арена", в котором максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов.

Кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки продолжают работу, но с ограничением по числу посетителей. К примеру, для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 квадратных метров, для аквапарков - не менее пяти квадратных метров.

По последним данным число инфицированных коронавирусом в Ростовской области достигло 102093 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4795 жителей региона.

Кстати

С 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для государственных и муниципальных служащих, транспорта, здравоохранения, образования и сферы услуг. Всего прививки от коронавируса должны сделать 37 категорий работников. По данным на 10 июля, полный курс вакцинации прошли 520 576 жителей Дона.