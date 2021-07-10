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10.07.2021 14:28
Рубрика: Происшествия

Дети из эвакуированного лагеря в Челябинской области отдохнут в Анапе

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Дети из эвакуированного из-за природного пожара оздоровительного лагеря "Роднички" в Челябинской области продолжат отдых в Анапе. Об этом на совещании оперативного штаба в субботу сообщил глава региона Алексей Текслер.

Фото: iStock
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Челябинской области

- Я докладывал о ситуации президенту, и он предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря "Роднички" (они не завершили свою смену), продолжить отдых на юге, на Черном море, - сообщил Алексей Текслер. - Скорее всего, они отправятся на отдых в Анапу, в лагерь "Смена".

Кроме того, глава региона заверил, что все пострадавшие в кратчайшие сроки получат поддержку региона. Но самая главная задача - максимально быстро начать восстанавливать сгоревшие дома.

- Есть те, кто проживал здесь на постоянной основе, есть дачники - поможем всем, - пообещал губернатор. - Нужно с каждой семьей на тему восстановления и утраты имущества разговаривать индивидуально, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство.

Как отметили в правительстве региона, ситуация на юге области по-прежнему напряженная. Вызывает опасение, что пожар подступит к населенному пункту Акмулла, где сейчас сосредоточены все силы и средства группировки МЧС. Но угрозы распространения огня на населенные пункты в эти часы нет.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

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