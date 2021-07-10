Один человек погиб в результате лесных пожаров в Челябинской области

В Челябинской области обнаружено тело первого погибшего при лесных пожарах, охвативших юг региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации собеседника агентства, погибший отказался эвакуироваться, когда огонь подошел к населенному пункту. Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил информацию о погибшем в ходе оперативного совещания на месте ЧС. По его информации, в завалах поселка Джабык найдено тело мужчины 1943 года рождения. По данному факту правоохранители начали расследование. Предстоит выяснить, почему его не эвакуировали.

Ранее сообщалось, об отсутствии погибших. Население поселков Джабык и Запасное, по данным ГУ МЧС, региона было своевременно эвакуировано.

По данным минздрава, за медицинской помощью обратились 18 местных жителей. В основном люди жаловались на ухудшение общего состояния, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями,