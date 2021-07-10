"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе

На Марсе может появиться АЭС, предназначенная для снабжения электричеством российской базы. При этом будут использованы технологии ядерного космического буксира.

Как сообщает РИА Новости, с соответствующим предложением выступили сотрудники КБ "Арсенал" (входит в состав "Роскосмоса"). По информации агентства, доставку АЭС на орбиту Марса предполагается осуществить с помощью ядерного буксира "Зевс". После этого электростанция достигнет поверхности планеты на парашюте и будет задействована для выработки энергии, предназначенной для функционирования инфраструктуры марсианской базы.

Также отмечается, что ядерный буксир "Зевс" будет иметь оснащение, необходимое для ретрансляции сигналов. Благодаря этому можно осуществлять высокоскоростную передачу информации на Землю с Марса и спутников на его орбите.

Макет ядерного космического буксира впервые продемонстрировали в 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС. А работа над созданием элементов буксира началась в 2010 году. Также ранее сообщалось, что "Зевс" может быть использован в оборонных целях.