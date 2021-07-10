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10.07.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разъяснил, доступ на какие пляжи будет ограничен

Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова
Посторонние в ближайшие месяцы не смогут попасть на территории лечебных пляжей. Такое решение принял Роспотребнадзор.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

"В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории указанных эпидемиологически значимых объектов, на которых находятся люди с ослабленным иммунитетом, было принято решение разграничить потоки отдыхающих", - пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что лечебный пляж - это пляж, размещенный на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемый санаторно-курортными организациями. А медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов добавил "РГ", что таким образом усилены комплексные меры защиты самих санаториев, которые, впрочем, и так продолжают быть самыми защищенными из средств размещения.

Фото: iStock
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Он рассказал, что лечебные пляжи могут быть не только на море, но и в городах. Например, общегородские лечебные пляжи есть в Евпатории. Вход туда организуется по специальным документам. Лечебные пляжи должны быть оснащены разными зонами инсоляции, то есть у посетителей должна быть возможность находиться на солнце как на открытом шезлонге, так и под навесом, которые дает частичную инсоляцию. Обязательно должны быть туалеты, раздевалки, медицинский пункт. Медпункт как раз регулирует поток на пляж, принимаем медицинские документы и пропускает посетителей. Также предъявляются повышенные требования к гигиене, отметил Данилов.

Напомним, что Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи санаториев до 1 марта 2022 года. "Доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор

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