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10.07.2021 05:13
Рубрика: Экономика

Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал о полезных функциях смартфона, о существовании которых многие даже и не догадываются. Одной из них является создание ссылок для контактов и приложений. Часто используемые контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом.

Фото: iStock
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Можно также перенести меню на экран, чтобы одной рукой регулировать яркость, громкость и другие параметры на устройствах с большой диагональю, рассказал Косарев агентству "Прайм. Для этого нужно зайти в специальные возможности и выбрать их, "тогда на экране появится внизу справа заветная кнопка меню".

Есть также возможность ускорить работу анимации смартфона, чтобы использовать приложения быстрее. "Нужно войти в режим разработчика, который, зачастую, активируется нажатием 7 раз на номер сборки смартфона", рассказал эксперт. Далее надо найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза.

Еще одна полезная функция - воспроизведение текста смартфоном. Она пригодится тем, кто не хочет читать статьи и прочие тексты, но готов их прослушать. Активировать ее можно в разделе специальных возможностей.

А если вы хотите дать кому-то свой телефон, но не готовы предоставлять свои личные данные, то можно включить гостевой режим. Создать такой режим можно при открытии шторки уведомлений и нажатии на иконку пользователя - достаточно выбрать "добавить гостя", заключил Косарев.

Ранее россиянам рассказали о способах легального определения местоположения человека по телефону. Например, можно воспользоваться услугами операторов связи - это, например, "локатор", "радар". С помощью USSD-запроса они определяют местонахождение телефона. В некоторых мессенджерах можно включить опцию "направить геолокацию" человека, который с вами на связи. Есть услуга "родительский контроль", которая позволяет следить за своим ребенком. Можно также обратиться к операторам, чтобы найти пользователя.

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