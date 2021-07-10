Синоптик спрогнозировал три тепловых рекорда в Москве

Москву 13, 15 и 16 июля ждут три тепловых рекорда. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Аномальная жара, установившаяся по вине блокирующего антициклона на большей части европейской России, продолжит томить нас зноем еще как минимум неделю. Ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем раскаленное солнце разогреет воздух до плюс 30-35. Кроме того, Москву 13, 15 и 16 июля ждут три рекорда тепла за всю метеоисторию - падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4, 1951 года - плюс 33,2 и 2010 года - плюс 33,6 соответственно", - рассказал Тишковец.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары

Сообщается, что Москву и область ждет аномально жаркая погода. Предупреждение по Москве будет действовать до семи вечера 10 июля, а также с полудня 11 июля до семи вечера 11 июля. В Подмосковье предупреждение объявлено до часу дня 12 июля.