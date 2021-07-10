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10.07.2021 23:37
Рубрика: В мире

Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на 10 млрд долларов

Текст: Максим Макарычев
Фото: LEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Фото: LEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Фото: LEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

За первую неделю после ухода Джеффа Безоса с поста генерального директора Amazon его состояние выросло более чем на десять миллиардов долларов.

Акции Amazon на этой неделе выросли на 5,9 процента до новых рекордных максимумов, увеличив состояние Безоса на 10,6 млрд долларов до примерно 212,4 млрд долларов. Столь впечатляющий рост акций Amazon, по оценке экспертов, был связан не столько со сменой генерального директора, сколько с объявлением, сделанным во вторник министерством обороны о возобновлении прерванного при Трампе контракта на облачную инфраструктуру на сумму 10 миллиардов долларов, сообщает Forbes. После этого решения Amazon подала иск в суд, утверждая, что Дональд Трамп оказал ненадлежащее давление на компанию: бывший президент имеет долгую историю словесных нападок на Безоса, которому также принадлежит газета The Washington Post.

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С приходом новой администрации в Белый дом Пентагон заявил в пресс-релизе, что он снова запрашивает предложения как у Amazon, так и у Microsoft. Акции Amazon сразу выросли на 4,7 процента после появления данной новости. Эта неделя также сделала богаче бывшую жену Безоса Маккензи Скотт, увеличив ее собственный капитал на 3,5 млрд долларов до 62,5 млрд долларов. Возобновление конкурса на получение облачного контракта с Пентагоном также помогло акциям компании Oracle увеличиться на 7,3 процента за неделю, что сделало ее соучредителя Ларри Эллисона богаче на 6 млрд долларов.

Тем временем Безос провел часть своей первой недели после отставки, общаясь с миллиардерами и влиятельными брокерами в Сан-Вэлли, штат Айдахо, где он был замечен со своей девушкой Лорен Санчес. Ежегодный отдых в курортном городке привлек не менее 25 миллиардеров с состоянием на общую сумму 825 млрд долларов. Свободное время Безоса станет более интенсивным 20 июля, когда он отправится в первый полет в космос на аппарате своей компании Blue Origin.

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