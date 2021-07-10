Тест нового Geely Atlas Pro. 10 главных вопросов и ответов

Популярный китайский кроссовер сменил поколение и выходит на российский рынок. Насколько Atlas Pro отличается от нынешнего Atlas, который в обозримом будущем исчезнет из линейки Geely, чем уникальна модель, с какими автомобилями ей предстоит конкурировать и как этот "китаец" планирует завоевать доверие россиян? Мы протестировали Geely Atlas Pro в окрестностях Челябинска и теперь готовы ответить на 10 главных вопросов о новинке.

Обновление или новое поколение?

Фото: Пресс-служба Geely

В Geely позиционируют Atlas Pro именно как новое поколение, даже несмотря на то, что модель построена на платформе знакомого россиянам Atlas, хоть и серьезно доработанной. Из общих компонентов у кроссоверов предыдущего и нового поколения - подвеска (МакФерсон спереди и многорычажка Multilink сзади). С доводкой шасси инженерам Geely помогали специалисты марки Lotus: "Атлас" получил новые амортизаторы, пружины, а также изменились материалы сайлентблоков и толщина стабилизаторов.

А вот дизайн новый: за облик модели отвечала команда шеф-дизайнера Geely, выходца из Volvo Гая Бергойна. Изменения носят эволюционный характер - перед стилистами была поставлена задача сохранить узнаваемые черты предыдущего Atlas, но добавить элементы фирменного стиля марки. К таковым относятся концентрический рисунок радиаторной решетки, зауженная оптика (пока в Россию поставляют автомобили только с рефлекторными светодиодными фарами), а в задних фонарях появились динамические указатели поворота. Более того, в кузовах старого и нового "Атласов" нет взаимозаменяемых деталей.

Изменились и пропорции: габаритная длина увеличилась на 25 мм и теперь достигает 4544 мм, прибавка к высоте составляет 19 мм (1713 мм), а ширина осталась прежней (1831 мм). Дорожный просвет равен 171 мм (+8 мм), углы съезда и выезда уменьшились и составляют 22 и 26 градусов соответственно.

Что в салоне?

Фото: Пресс-служба Geely

Салон у Atlas Pro полностью новый - в нем больше от флагманской Tugella, чем от "Атласа" предыдущего поколения. Чуть ли не единственная общая деталь в салоне - цифровая панель приборов диагональю семь дюймов. 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, как и хваткий мультируль с кожаной отделкой и шайбу переключения режимов вождения, позаимствовали у Tugella. Изменились и кресла: у них более развитая боковая поддержка и новые материалы отделки.

Предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка салона с 42 цветами на выбор, несколько USB-разъемов на переднем и заднем рядах, а также заявлена самая большая панорамная крыша в классе - ее площадь составляет 1,19 квадратных метра.

Чем он оснащен?

Основное конкурентное преимущество Atlas Pro - технология "мягкого" гибрида. Кроссовер приводит в движение 177-сильный трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра, знакомый россиянам по модели Coolray. В него интегрирован 48-вольтовый ременный стартер-генератор, который на первых секундах разгона выдает дополнительные 13 лошадиных сил и 50 Нм крутящего момента. Гибридная система компенсирует эффект турбоямы и обеспечивает до 15 процентов экономии топлива.

Литий-ионная батарея емкостью 0,4 киловатт-часа размещена в багажнике и заряжается как от генератора, так и от рекуперации. Ее производитель - компания A123 Systems, которая является поставщиком не только Geely, но, например, и Porsche.

Как едет?

Фото: Пресс-служба Geely

Условия, в которых мы протестировали новинку, можно отнести к разряду экстремальных: в Челябинской области 40-градусная жара и палящее солнце сменялись грозами с сильнейшими ливнями, асфальтовые трассы чередовалась с грейдерными дорогами, лесным бездорожьем, грунтовкой и глиняными карьерами. Первое, и самое очевидное отличие Atlas Pro от прежнего "Атласа", - перенастроенное шасси. От кренов в поворотах, которые доставляли дискомфорт в модели предыдущего поколения, инженерам удалось избавиться, управляемость стала не в пример точнее, что, вкупе с более жесткими амортизаторами, провоцирует на быструю езду по трассе. Однако динамики для этого явно не достает.

После нескольких обгонов складывается ощущение, что дело не столько в нехватке мощности турбомотора, сколько в нюансах работы связки двигателя с семиступенчатым "роботом": коробка переключает передачи с крошечным, но ощутимым запозданием - явно дольше заявленных 0,2 секунды. В результате автомобиль неплохо стартует с места, прекрасно рулится, отлично "цепляется" за дорогу в поворотах, но плавный набор скорости может не всем прийтись по душе. Проблема решается переключением из "комфортного" режима в "спортивный". Тут и "робот" срабатывает быстрее, руль тяжелеет, а реакция на нажатие педали становится острее.

На бездорожье Atlas Pro держится уверенно. Энергоемкая подвеска "проглатывает" неровности, в режиме Off-road кроссовер уверено катит вперед, но клиренс в скромные 171 миллиметр делает поездку по ухабам нервной: приходится постоянно следить за глубиной выбоин и корректировать траекторию движения. К полному приводу с электромеханической муфтой (у прежнего поколения была электромагнитная) вопросов нет: крутящий момент распределяется между осями в пропорции 50:50, а максимальный выходной крутящий момент увеличен с 1350 до 2000 Нм.

Помогает ли электроника?

Atlas Pro может похвастать тем, чего так недоставало предыдущему Atlas - обширным списком электронных ассистентов. Новый кроссовер укомплектован передней камерой (дальность - 70 метров) передним радаром (дальность действия - 160 метров), четырьмя камерами кругового обзора и восемью парковочными датчиками. На скорости до 150 км/ч камера обнаруживает линию разметки, автомобиль может следовать за впередиидущей машиной по линиям разметки, подруливать в повороте, снижать скорость и тормозить вплоть до полной остановки. Лишь раз во время тест-драйва радар "потерял" ориентир и, вместо того, чтобы затормозить на светофоре, начал увеличивать скорость.

Будет ли "Яндекс.Авто" и другие опции?

Фото: Пресс-служба Geely

На китайском рынке Atlas Pro продается с 2019 года. До России кроссовер добрался с урезанным списком оборудования, что в компании объясняют особенностями спроса и техническим регулированием на нашем рынке. Например, российскому кроссоверу не достались адаптивная подвеска, мониторинг слепых зон, вентиляция и электрорегулировки переднего пассажирского кресла. Но есть и хорошая новость: российский офис Geely рассматривает возможность расширения доступного оборудования.

Пока в Geely не планируют внедрять "Яндекс.Авто" в Atlas Pro, несмотря на то, что в нынешнем поколении такая опция есть. В компании объясняют это тем, что у Atlas Pro предусмотрена система Easy Connect, которая позволяет дублировать экран смартфона на штатном экране мультимедийной системы.

Зато в будущем можно ожидать появление более доступной модификации без "мягкого" гибрида и с упрощенным оснащением - например, с галогенками вместо светодиодов. Сроков начала поставок такой версии в компании не называют, но можно предположить, что она появится в течение 2021 года.

Проводились ли краш-тесты?

Вопрос безопасности волнует абсолютное большинство тех, кто рассматривает для покупки китайский автомобиль. Последние годы автопроизводители из Поднебесной серьезно подтянули качество, а главным ориентиром для местных компаний являются требования по методике C-NCAP, которая максимально приближена к европейскому EuroNCAP. Geely Atlas Pro - относительно новая модель, которая еще не успела принять участия в краш-тестах C-NCAP, однако в компании заверяют, что автомобиль соответствует стандартном безопасности и рассчитывают, что он получит пять звезд из пяти возможных.

Фото: Пресс-служба Geely

Зато в России модель подвергли и краш-тестам, и дорожным испытаниям в различных климатических условиях - это необходимо для сертификации любого нового автомобиля перед выходом на российский рынок.

О том, как проходила сертификация Geely Atlas Pro, "РГ" рассказал менеджер по качеству Алексей Гудожников. "Два экземпляра Atlas Pro разбили в ходе сертификационных краш-тестов - они справились на отлично. Еще несколько автомобилей протестировали по маршруту Москва-Барнаул-Москва. Это были кроссоверы в разных комплектациях, - сообщил он. - Мы столкнулись с серьезными морозами, скользким дорожным покрытием и мокрым снегом. В процессе эксплуатации не возникло никаких технических проблем: технологии гибридного привода проявили себя более чем отлично, как и система EasyCon".

Все системы работали исправно и в ходе тест-драйва в Челябинской области. Климатическая установка справлялась в условиях 40-градусной жары, и лишь раз, при подъеме на гору с крутым склоном, на приборной панели загорелось предупреждение о возможном перегреве трансмиссии. Сработала так называемая "защита от дурака" - система оценила обстановку и предупредила водителя, что стоит дать автомобилю отдохнуть пять минут и предпринять вторую попытку.

2,1 миллиона рублей - это дорого?

Фото: Пресс-служба Geely

Цены на Atlas Pro стартуют с отметки 2 119 990 рублей за комплектацию Flagship и от 2 184 990 за Flagship+ - отличие одной от другой сводятся к наличию панорамной крыши и люка с электроприводом. Для сравнения, цены на Atlas предыдущего поколения лежат в диапазоне 1 401 990 до 1 931 990 рублей.

"Действительно, разница в цене между предыдущим и новым поколением модели ощутима, но этому есть объяснение: мы выводим на рынок новый автомобиль, к тому же - первый массовый с подобной гибридной технологией, - рассказал менеджер по продукту Александр Волынский. - Мы понимаем, что аудитория у "Атласа" и Atlas Pro разная: новое поколение модели скорее выберут те, кто выступает за технологии. Превыше консервативности они ставят заботу об окружающей среде, эффективность и экономичность. Мы в свою очередь будем стараться "пересадить" на модель нового поколениях наших лояльных клиентов, которые открыты к этим новшествам, а также тех, кто рассматривает для покупки автомобиль в сегменте С-SUV".

Кто в конкурентах?

Фото: Пресс-служба Geely

В Geely рассчитывают на то, что Atlas Pro составит конкуренцию не только китайским одноклассникам Chery Tiggo7 Pro или Haval F7, но и потягается за внимание клиентов, которые рассматривают для покупки корейские Hyundai Tucson и Kia Sportage.

"Наш продукт вполне способен побороться за покупателя и с другими лидерами сегмента C-SUV: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, - добавил Александр Волынский. - По количеству опций, обеспечивающих высокий уровень комфорта и безопасности, мы стараемся не уступать лидерам сегмента, а наша силовая установка по эффективности превосходит большинство конкурентов в данном сегменте".

Atlas Pro - будущий бестселлер Geely?

Фото: Пресс-служба Geely

Плановые объемы продаж в Geely не раскрывают, но некоторые подробности все же удалось выяснить. Например, в компании рассчитывают, что Atlas Pro займет место уходящего Atlas и станет бестселлером марки в России. В 2021 году китайская компания продавала на российском рынке в среднем по полтысячи "Атласов" в месяц и чуть больше Coolray. Из этого можно сделать вывод, что с августа, когда Atlas Pro поступит в продажу, до конца 2021-го планируется реализовать около двух тысяч экземпляров новой модели.

Как минимум до конца года Atlas и Atlas Pro будут продаваться в России параллельно, однако затем старый "Атлас", который продержался на конвейере семь лет, уйдет в отставку, и в модельной линейке останется только кроссовер нового поколения. Сборка модели организована на белорусском заводе "БелДжи".