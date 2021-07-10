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10.07.2021 09:22
Рубрика: В мире

В турецком городе Анталья открылась выставка российских художников

Текст: Константин Волков
Фото: Александр Сотниченко Фото: Александр Сотниченко
Фото: Александр Сотниченко

В турецком городе Анталье открылась выставка "Русские художники в Турции", которая продлится до 13 августа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Россотрудничества (Русского дома) в республике Александр Сотниченко.

Фото: iStock
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Экспозиция устроена в культурном центре имени Тюркан Шорай. На ней представлены более 50 работ известных современных российских художников: Александра Жерноклюева, Константина Мирошника, Олега Путнина, Алексея Беляева-Гинтовта и Васи Ложкина.

Организационную поддержку культурному событию оказали посольство РФ в Анкаре и представительство Россотрудничества в Турции. Ранее картины уже были показаны в Стамбуле и Анкаре.

По словам Сотниченко, столь представительная выставка российских художников в Турции проходит впервые со времени Ивана Айвазовского. "Выставки были, и в советские времена выставляли картины, но такого размаха не было", - отметил глава представительства Россотрудничества в Турции.

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