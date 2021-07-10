Валерий Фальков поздравил выпускников вузов

В эфире Всероссийского студенческого выпускного, который проходит 10 июля в онлайн-формате, выпускников вузов поздравил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Выпуск этого года особенный. 2021-й - Год науки и технологий, и у вас есть шанс получить максимум возможностей для саморазвития в исследовательской деятельности, - отметил министр. - Наука помогает опережать время и служит интересам всего человечества. А поэтому сегодня быть ученым становится модно и престижно. Тысячи молодых людей избирают для себя эту благородную профессию".

Фальков особо подчеркнул, что нынешние выпускники получили на один урок больше, чем все предшественники.

"Пандемия научила нас всех быть готовыми к любым изменениям и не опускать руки даже в самых непредсказуемых ситуациях. Поверьте, этот опыт вам еще не раз пригодится, - сказал глава Минобрнауки. - Запомните испытания, через которые вам пришлось пройти. Цените каждый урок, который преподал вам университет и студенческая жизнь. Не бойтесь ошибок: успех складывается не из побед, а из умения подниматься после каждой неудачи и идти вперед".

Всероссийский студенческий выпускной проходит для выпускников всех вузов страны в онлайн-режиме. Завершится праздник большим концертом, который пройдет в 22:30 в эфире Первого канала.