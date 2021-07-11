Академик РАН назвал защищающие от «дельта»-штамма вакцины

Российская вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "дельта", сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам эксперта, от индийского варианта инфекции защищают мРНК- и векторные вакцины, ключевыми компонентами которых являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки. В число эффективных вакцин входит и российский препарат "Спутник V", пишет РИА Новости.

Степень защиты препарата от варианта "дельта", по словам Нетесова, составляет 90 процентов. Надо пользоваться созданными разработками, подчеркнул ученый. Вакцинация и соблюдение мер санитарной защиты помогут преодолеть пандемию коронавируса.

Ранее эксперт пояснил, что отличает от других штамм "дельта". По словам специалиста, его опасность кроется в повышенной заразности. Если не пользоваться защитной маской, то возможность инфицирования этим вариантом вируса увеличивается вдвое. Штамм "дельта" - это индийский вариант коронавируса, который циркулирует почти в сотне стран мира. У всех он проявляется по-разному. У каждого третьего пациента - вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта.