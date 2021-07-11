Эксперты опасаются появления новых штаммов коронавируса

Является ли штамм "дельта" более вероятным для повторного заражения, чем другие варианты коронавируса? Насколько серьезно протекает заболевание при повторном инфицировании? Bloomberg опубликовал ответы на самые актуальные вопросы, связанные с распространением по миру индийского штамма "дельта", профессора общественного здравоохранения Калифорнийского университета.

Надо ли прививаться тем, кто переболел COVID-19?

Независимо от того, какие варианты циркулируют, важно сделать прививку, даже если у вас уже был COVID-19. Мы просто не понимаем, как долго сохраняется защитный иммунитет после заражения COVID-19. Вполне вероятно, что это зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного человека. Исследования показали, что вакцины обеспечивают значительное повышение иммунитета у людей, у которых уже был вирус, и более надежную защиту от дельты и любого другого варианта, который может возникнуть. Хотя мы еще не знаем, как долго сохраняется защитный иммунитет после вакцинации, ясно, что он длится по крайней мере шесть месяцев, а потенциально и гораздо дольше.

Насколько велика вероятность заболеть повторно - штаммом "дельта" - и как на этот риск влияет прививка?

Исследователи изучают, насколько велика вероятность того, что люди заболеют COVID-19 во второй раз. В настоящее время мы знаем, что может произойти повторное заражение, а также так называемые "прорывные инфекции" у людей, которые полностью вакцинированы.

Необходимы дополнительные исследования "дельты", но результаты нового, только что завершившегося исследования показали, что этот вариант способен избегать естественных антител, вырабатываемых в нашем организме после заражения. Изучив кровь, взятую у 162 пациентов, ученые обнаружили, что, хотя антитела от людей, инфицированных Sars-CoV-2, не очень хорошо нейтрализовали "дельту", всего после одной дозы вакцины антитела от людей, ранее уже перенесших инфекцию, смогли нейтрализовать все четыре тестируемых штамма вируса.

Антитела от людей, которые получили только одну дозу вакцины и ранее не были инфицированы вирусом, также не помогли от штамма "дельта". Антитела от людей, которые были полностью вакцинированы, но ранее не болели COVID-19, показали хорошие результаты. Это говорит о том, что полная вакцинация чрезвычайно эффективна против "дельта".

Ранее полученные данные также свидетельствуют о том, что если вы не вакцинированы-независимо от того, был у вас COVID-19 или нет,-вы более уязвимы для вариант "дельта". Так что вывод однозначен: "Вакцинация для победы".

В чем основная опасность "дельта" коронавируса?

Угроза, исходящая от "дельты" не в том, что она вызывает у людей более тяжелое течение заболевания, а в том, что этот штамм распространяется очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.

Я беспокоюсь о дельте, но я беспокоюсь не только о дельте. Другие варианты, возможно, ждут своего часа. Так, в США более чем достаточно непривитых людей, чтобы начать новую волну COVID-19.

С американским коллегой солидарен и российский ученый, руководитель группы разработчиков вакцины "Спутник V", член-корреспондент РАН Денис Логунов. Он также в одном из недавних выступлений упомянул о риске "вакцинного бегства" при дальнейшем мутировании коронавируса. "Когда вакцинация идет медленно, создается небольшая защищенная прослойка сделавших прививку. А огромный процент невакцинированных - это, по сути, буферная зона, где вирус активно циркулирует и есть условия для его эволюции, когда возникшие наиболее устойчивые варианты отбираются и потом перекидываются на вакцинированных, - пояснил Логунов. - То есть создаются идеальные условия для отбора штаммов "вакцинного бегства". Единственный шанс остановить все это - единовременная, быстрая вакцинация".