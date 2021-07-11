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11.07.2021 19:45
Рубрика: Общество

Эксперты опасаются появления новых штаммов коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Является ли штамм "дельта" более вероятным для повторного заражения, чем другие варианты коронавируса? Насколько серьезно протекает заболевание при повторном инфицировании? Bloomberg опубликовал ответы на самые актуальные вопросы, связанные с распространением по миру индийского штамма "дельта", профессора общественного здравоохранения Калифорнийского университета.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Надо ли прививаться тем, кто переболел COVID-19?

Независимо от того, какие варианты циркулируют, важно сделать прививку, даже если у вас уже был COVID-19. Мы просто не понимаем, как долго сохраняется защитный иммунитет после заражения COVID-19. Вполне вероятно, что это зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного человека. Исследования показали, что вакцины обеспечивают значительное повышение иммунитета у людей, у которых уже был вирус, и более надежную защиту от дельты и любого другого варианта, который может возникнуть. Хотя мы еще не знаем, как долго сохраняется защитный иммунитет после вакцинации, ясно, что он длится по крайней мере шесть месяцев, а потенциально и гораздо дольше.

Насколько велика вероятность заболеть повторно - штаммом "дельта" - и как на этот риск влияет прививка?

Исследователи изучают, насколько велика вероятность того, что люди заболеют COVID-19 во второй раз. В настоящее время мы знаем, что может произойти повторное заражение, а также так называемые "прорывные инфекции" у людей, которые полностью вакцинированы.

Необходимы дополнительные исследования "дельты", но результаты нового, только что завершившегося исследования показали, что этот вариант способен избегать естественных антител, вырабатываемых в нашем организме после заражения. Изучив кровь, взятую у 162 пациентов, ученые обнаружили, что, хотя антитела от людей, инфицированных Sars-CoV-2, не очень хорошо нейтрализовали "дельту", всего после одной дозы вакцины антитела от людей, ранее уже перенесших инфекцию, смогли нейтрализовать все четыре тестируемых штамма вируса.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Антитела от людей, которые получили только одну дозу вакцины и ранее не были инфицированы вирусом, также не помогли от штамма "дельта". Антитела от людей, которые были полностью вакцинированы, но ранее не болели COVID-19, показали хорошие результаты. Это говорит о том, что полная вакцинация чрезвычайно эффективна против "дельта".

Ранее полученные данные также свидетельствуют о том, что если вы не вакцинированы-независимо от того, был у вас COVID-19 или нет,-вы более уязвимы для вариант "дельта". Так что вывод однозначен: "Вакцинация для победы".

В чем основная опасность "дельта" коронавируса?

Угроза, исходящая от "дельты" не в том, что она вызывает у людей более тяжелое течение заболевания, а в том, что этот штамм распространяется очень быстро, создавая больше возможностей для формирования новых вариантов, которые могут лучше избегать вакцин.

Я беспокоюсь о дельте, но я беспокоюсь не только о дельте. Другие варианты, возможно, ждут своего часа. Так, в США более чем достаточно непривитых людей, чтобы начать новую волну COVID-19.

С американским коллегой солидарен и российский ученый, руководитель группы разработчиков вакцины "Спутник V", член-корреспондент РАН Денис Логунов. Он также в одном из недавних выступлений упомянул о риске "вакцинного бегства" при дальнейшем мутировании коронавируса. "Когда вакцинация идет медленно, создается небольшая защищенная прослойка сделавших прививку. А огромный процент невакцинированных - это, по сути, буферная зона, где вирус активно циркулирует и есть условия для его эволюции, когда возникшие наиболее устойчивые варианты отбираются и потом перекидываются на вакцинированных, - пояснил Логунов. - То есть создаются идеальные условия для отбора штаммов "вакцинного бегства". Единственный шанс остановить все это - единовременная, быстрая вакцинация".

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