Как сделать, чтобы турбомотор не терял мощность в жару

В жару некоторые владельцы автомобилей с турбомоторами замечают падение мощности. Кто-то закрывает на эту проблему глаза, а кто-то не хочет мириться с ездой, которая неожиданно стала флегматичной. Разберемся с тем, что можно сделать в такой ситуации.

Как известно, моторам внутреннего сгорания для эффективной работы требуется кислород. Чем его поступает больше, тем выше отдача силового агрегата. Чем меньше, тем, соответственно, ниже. Вспомните в этой связи кислородное голодание, которое в большей степени "турбодвижки", а в меньшей степень "атмосферники" испытывают во время езды в горах, где воздух разряжен.

Что же происходит при заметном повышении температуры воздуха летом? Если в одном кубометре при минус 20ºС будет содержаться 1,4 кг воздуха, а в тридцатиградусную жару - лишь 1,16 кг. Разница весьма ощутима.

Между тем, электронный блок управления двигателем, зафиксировав уменьшение количеств кислорода в цилиндрах, пропорционально сокращает подачу топливной смеси. В результате и случается то самое падение мощности, не понаслышке знакомое многим автомобилистам.

Как можно победить систему? Прежде всего, имеет смысле прочистить радиатор интеркулера от накопившегося мусора, чтобы повысить эффективность его работы в жару. Интеркулер, как известно, представляет собой радиатор или теплообменник, нацеленный на охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Поскольку этот охладитель устанавливается перед основным радиатором, грязь, пух и насекомые, направляются воздушными потоками именно на интеркулер. Со временем такие загрязнители сводят все усилия теплообменника на нет.

Как прочистить интеркулер? В теории это можно сделать на мойке с соблюдением осторожности, а именно - пистолетами "Керхер", осторожно дозируя напор. В противном случае сильная струя может погнуть алюминиевые пластины охладителя. Как вариант, можно задействовать внутреннюю промывку охладителя, предполагающую его демонтаж очистку различными моющими средствами, включая керосин и бензин.

При этом случается, что в теплоотводнике обнаруживается масляное загрязнение, и тогда промывка проводится в два этапа. Сначала интеркулер очищается от грязи, затем - от налета масла с помощью керосина или бензина. Кстати, процесс демонтажа интеркулера, как правило, проблем не вызывает, поскольку деталь в большинстве случаев крепится парой болтов.

Отбирать мощность у мотора летом вполне может также грязный воздушный фильтр. Если этот расходник не менялся больше года, а машина эксплуатировалась на запыленных и загрязненных дорогах, ячейки фильтрующего элемента, вероятнее всего, будут забиты. В результате проблема недостатка воздуха усугубляется. Решение очевидно - нужно заменить старый воздушный фильтр на новый.

Кроме того, мы не откроем Америки, упомянув факт кражи мощности мотора системой кондиционирования. Именно в жару кондей или климат работает на всю катушку, соответственно падает и отдача двигателя. Согласно ряду исследований, при включенном кондиционере мощность мотора снижается на 5% - 10%. Естественно, на масштаб кражи мощности кондеем влияет возраста автомобиля, равно как мощность и объем двигателя.

Наконец, существуют и другие причины падения отдачи силового агрегата в жару - от искаженных показаний датчиков температуры и давления, до подсоса воздуха во впускном коллекторе и перегрева бензонасоса. Случается и так, что по разным причинам смазка не поступает в достаточном количестве к подшипникам турбины. Тогда на высоких оборотах конструкция может подклинивать, в особенности при высоких температурах. В любом случае, если вы не можете разобраться с причиной, вам прямая дорога на сервис, где проблему, вероятнее всего, решат быстро и без больших финансовых затрат с вашей стороны.