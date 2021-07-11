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11.07.2021 21:31
Рубрика: Культура

Российское кино на марше

Первый победитель - "Почтальон", Алексей Герман-мл. показал "Дело", Кира Коваленко стала открытием Канн
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(8505)
Российское участие в Каннах обширно, но людей из России здесь в шесть раз меньше обычного: из 300 завсегдатаев смогли прилететь 50: участники фильмов и несколько журналистов.
В конкурсе "Особый взгляд" показали фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Фото: Нон-Стоп Продакшн / Ar Content В конкурсе "Особый взгляд" показали фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Фото: Нон-Стоп Продакшн / Ar Content
В конкурсе "Особый взгляд" показали фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Фото: Нон-Стоп Продакшн / Ar Content

Первым гран-призером Канн-2021 стал россиянин Клим Тукаев, участник конкурса Nespresso Talents, который проводится в рамках "Недели критики" - его трехминутная антиутопия "Почтальон" победила в состязании с 993 конкурсантами. Интервью с лауреатом читайте на сайте "РГ", там же с полудня 13-го до полудня 15 июля можно будет посмотреть и этот фильм.

Фото: из архива Клима Тукаева
Счет каннским призам пошел: первый победитель - российский "Почтальон"

В программе "Особый взгляд" первым из наших в состязание вступил Алексей Герман-мл. с фильмом "Дело". Фильм важный - после "Левиафана" Андрея Звягинцева это первый в нашем кино портрет этической невесомости, в которой оказалась страна. Давид (Мераб Нинидзе), профессор университета в провинциальном городке, специалист по Серебряному веку и любимец студентов, облыжно обвинен в присвоении государственного гранта на научную конференцию и теперь под домашним арестом ждет суда. Травля его началась, когда он выступил против мэра - взяточника и казнокрада, разместив в интернете обидную карикатуру. Действие протекает в одном интерьере и сосредоточено на состоянии выключенного из жизни героя, на ощущении безнадеги: коллеги по университету, конечно, тут же проголосовали за его увольнение, некие бычьи затылки вламываются, чтобы его избить, и никто в городе не готов выступить в его защиту. Все знают, что профессор прав, что мэр ворует, но под окнами орут казенными голосами нанятые "пикетчики": "Руки прочь от русской литературы, не случайно Пушкин написал "Преступление и наказание"!"

В отчаянии мама, у которой одна мысль на уме - спасти сына от тюрьмы (уникальная Роза Хайруллина). Адвокат Анна - родственная душа, потому что тоже готова биться до последнего за справедливость (органичная Анна Михалкова).

Прорехи картины сосредоточены в сценарии Марии Огневой и Алексея Германа-мл. Драматургия наивно прямолинейна, все договаривает до конца, ничего не оставляя за кадром, чтобы было что додумать зрителю. Зато оставляет вопросы к авторам. Трудно представить себе знатока Мандельштама и Ахматовой, которому придет в голову идея выставить в интернете рисунок, где мэр сношается со страусом, - для этого нужен какой-то другой склад ума. Эпизод, где профессор вывешивает на балконе простыню с рукописным плакатом, смотрится с некоторой неловкостью: подростковый эпатаж не вяжется с заявленным бэкграундом героя. Понимаю: режиссер не хотел делать свою "повесть о настоящем человеке", но характер получился не сложный, а раздерганный, сшитый из разных, часто несовместных лоскутков. В том, что картина может получить в "Особом взгляде" приз, я почти не сомневаюсь: заявленная проблема принимается с сочувствием, хороши актеры и высока репутация режиссера.

В "Особом взгляде" прошла и семейная драма ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Она снята в шахтерском городке Северной Осетии, где многоэтажки зажаты в тесном ущелье. Все идет на осетинском языке, и из актеров только два профессионала: Милана Агузарова в роли Ады и народный артист Алик Караев, играющий отца семейства почти без слов - движениями бровей, долгим молчанием, в котором и любовь и отчужденность сразу. В противостоянии любви и отчужденности - главный конфликт картины.

Фото: Кинопоиск
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В доме что-то зависло гнетущее. Боль от какой-то раны, груз некоей травмы. Мы подробностей не узнаем, но почувствуем, постепенно входя в очень солнечный поначалу фильм. Девушка ждет на остановке брата, ее кадрит пролетавший мимо водитель фургона, она вроде бы и не прочь, но надо ждать брата. Брат налетит с разбегу, обнимет, что-то прокричит дурашливое. Это как если бы вернулся итальянский неореализм. Или грузинское кино 60-х . Естественность, ненаигранность открывающих картину сцен сразу настраивают на свежую, давно не слыханную в кино интонацию.

Ада в детстве пережила некую травму, ей нужна операция, но отец держит ее в строгости, спрятал ее паспорт. Ада чувствует себя как в тюрьме, душа рвется на свободу - вот старший брат Аким укатил в Ростов, теперь заехал ненадолго, и вся надежда - на него. Могла быть нормальная драма взросления о вечном конфликте поколений. Но все не так - все пронизано любовью друг к другу. Люди как бы цепляются друг за друга, и ручная камера оператора Павла Фоминцева все это внимательно отслеживает.

Первым гран-призером Канн-2021 стал россиянин Клим Тукаев, участник конкурса Nespresso Talents, который проводится в рамках "Недели критики"

Это особый талант молодого режиссера - воспроизводить жизнь в формах самой жизни. Поэтому от размеренного течения действия не оторвешься.

В стиле фильма чувствуется влияние учителя - любовь к долгим наблюдениям неподвижно замершей камерой: она становится нашим взглядом. И снова, в который уж раз, изумишься роли личности в истории: приехал режиссер Сокуров в Кабардино-Балкарию - и выпустил оттуда в вольный полет целую стаю больших талантов. И девушка, которая никогда не помышляла об искусстве кино, становится одной из главных надежд российского артхауса.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 74-й Каннский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

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