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11.07.2021 16:32
Рубрика: Культура

Клим Тукаев: Канны - это что-то за горизонтом

Текст: Валерий Кичин
Звоним победителю конкурса молодых талантов Nespresso Talents программы "Неделя критики" Каннского фестиваля - автору фильма "Почтальон" Климу Тукаеву.
Фото: instagram.com/klimtukaev Фото: instagram.com/klimtukaev
Фото: instagram.com/klimtukaev

Он сейчас в России - оформить поездку в Канны не удалось: требуется десятидневный карантин, так что приз еще в дороге.

Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского фестиваля
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Вы узнали о победе из прессы?

Клим Тукаев: Нет, сразу после объявления лауреатов пришло письмо от фестиваля с поздравлениями.

И что вы почувствовали?

Клим Тукаев: Какой-то иррациональный восторг: ведь Канны - это нечто такое, что для всех киношников маячит где-то на горизонте, а в моем сознании - даже за ним. Родители ежегодно навязывали мне идею посылать свои фильмы на международные фестивали - мне казалось это абсурдным: как я могу составить конкуренцию людям, которые учатся в более серьезных европейских школах! А когда получил это известие - был шок: я ходил по дому, потел и отвечал на звонки друзей.

А что дома сказали?

Клим Тукаев: Что в целом этого ждали. Родители, как это обычно бывает, в меня верят больше, чем я сам. Но на поздравления отвечают гораздо сдержанней меня, и я им за это благодарен - иначе в доме был бы полный хаос. Потому что я до сих пор пытаюсь прийти в себя.

Новоиспеченных лауреатов принято спрашивать: какой будет ваша следующая работа?

Клим Тукаев: Пару дней назад с труппой contemporary dance Воронежского камерного театра закончили съемки танцевального короткометражного фильма по мотивам "Без вины виноватых" - снимали в усадьбе Островского Щелыково. Это очень продвинутая труппа, она выпустила уже несколько таких спектаклей - самобытных, далеких от балетных классики, ни на что не похожих, талантливых. Надеюсь, в конце июля фильм будет готов.

Культура Кино и ТВ 74-й Каннский кинофестиваль

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