Количество погибших при обрушении дома во Флориде составило 90 человек

При обрушении жилого дома в городе Серфсайд, штат Флорида, входящего в агломерацию Майами, погибло 90 человек. Эти цифры были озвучены 11 июля мэром округа Майами-Дэйд Даниэллой Лавин Кава.

Ранее власти сообщали о 86 погибших, но, как оказалось, в последние дни удалось извлечь еще несколько тел из-под завалов.

14-этажный жилой дом Champlain Towers South 1981 года постройки обрушился 24 июня. Сразу после обрушения говорилось об 1 погибшем и 156 пропавших без вести. В ходе спасательных работ, шедших с перерывами на время тропических штормов все эти недели, удалось найти 90 погибших.

На разборе завалов работают порядка 800 спасателей, в том числе команды из Израиля и Парагвая. Известно, что среди пропавших без вести - сестра жены президента Парагвая.

Пока что нет выводов о том, что привело к трагедии. Известно, что первоначальный проект строительства дома был изменен и сверху надстроен трехэтажный пентхаус. В 2017-2018 годах были обнаружены трещины в колоннах и стенах подземного паркинга, также жильцы жаловались на воду в подвалах. На 27 июня в доме было запланировано начало ремонтных работ.