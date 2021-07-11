Минск назначил дополнительный поезд по маршруту Брест-Москва

Дополнительный пассажирский состав будет курсировать по маршруту Брест - Москва - Брест с 15 по 20 июля. Это решение, сообщает БЕЛТА, принято совместно руководством БЖД и РЖД "для улучшения качества обслуживания пассажиров".

Из Бреста дополнительный поезд №228/227 будет отправляться с 15 по 19 июля в 18.23, и прибывать в Москву в 9.23 следующих суток. А из российской столицы поезд начнет отправляться с 16 по 19 июля в 23.30, а 20 июля - в 23.03 и прибудет в Брест в 14.01 следующих суток.

В пресс-центре БЖД напоминают, что осуществление проезда указанным поездом предусмотрено только для граждан Союзного государства - Беларуси и России.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", с 10 июля граждане Беларуси смогут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19". Кроме того, при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах необходимо соблюдать масочный режим.

Более подробную информацию о стоимости и правилах проезда агентство советует получить на сайте www.rw.by.