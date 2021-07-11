Президента Гаити пытали перед смертью

Президент Гаити Жоневель Моиз, убитый в своей резиденции в Порт-о-Пренсе в ночь с 6 на 7 июля, перед смертью подвергался пыткам. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу ABC News и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

"Кто бы мог представить, что президента Гаити будут пытать в его собственном доме и убьют", - сказал Жозеф.

Первая леди Гаити Мартин Моиз была тяжело ранена, сейчас она находится в больнице в Майами, штат Флорида, США, в стабильном состоянии.

Согласно заявлению следственных органов Гаити, к нападению на президентскую чету причастны 28 человек, из них 26 - граждане Колумбии, отставные военные. 17 злоумышленников уже задержаны. Под подозрением находится начальник службы безопасности президента Димитри Эрард, который часто летал в Колумбию. По информации колумбийской газеты La Semana, основные детали нападения на президента были согласованы как раз в то время, когда Эрард находился в Колумбии. Допрос арестованного Эрарда намечен на 13-14 июля.

В теле президента Моиза нашли 12 пуль, при этом не пострадал ни один из находившихся в резиденции охранников.