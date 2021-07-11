В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР

Очереди в аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным агентства, в терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11:30 мск был заполнен весь холл, при том, что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в РФ на портале gosuslugi.ru пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления.

Аналогичная ситуация возникла в аэропорту Внуково, пишут в соцсетях очевидцы.

Накануне директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова объяснила ситуацию с очередями необходимостью проверки документов, связанных с COVID-19.