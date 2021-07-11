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11.07.2021 19:56
Рубрика: Происшествия

Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог

Текст: Валентина Зотикова (Самара)
О локализации пожара огнеборцы объявили в 17.45. Фото: Официальное сообщество "Город Тольятти" О локализации пожара огнеборцы объявили в 17.45. Фото: Официальное сообщество "Город Тольятти"
О локализации пожара огнеборцы объявили в 17.45. Фото: Официальное сообщество "Город Тольятти"

Причиной крупного лесного пожара, вспыхнувшего накануне в окрестностях Тольятти, мог стать поджог. Об этом заявил мэр города Николай Ренц.

Как сообщил официальный паблик горадминистрации в социальной сети Вконтакте "Город Тольятти", по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны/ТАСС
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- Первая, и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки, - констатировал Николай Ренц. - Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог.

Как уже писала "РГ", масштабный пожар на территории Тольяттинского лесничества вспыхнул днем в субботу. Огонь бушевал в полутора-двух километрах от жилых домов и санатория "Лесное". В городе был введен режим ЧС.

В воскресенье к тушению пожара, площадь которого, по предварительным данным, выросла до 152,6 гектара, подключился самолет-амфибия МЧС России. Локализовать пожар удалось сегодня в 17.45. По данным администрации города, на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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