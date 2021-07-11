Причиной лесного пожара под Тольятти мог стать поджог

Причиной крупного лесного пожара, вспыхнувшего накануне в окрестностях Тольятти, мог стать поджог. Об этом заявил мэр города Николай Ренц.

Как сообщил официальный паблик горадминистрации в социальной сети Вконтакте "Город Тольятти", по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

- Первая, и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки, - констатировал Николай Ренц. - Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог.

Как уже писала "РГ", масштабный пожар на территории Тольяттинского лесничества вспыхнул днем в субботу. Огонь бушевал в полутора-двух километрах от жилых домов и санатория "Лесное". В городе был введен режим ЧС.

В воскресенье к тушению пожара, площадь которого, по предварительным данным, выросла до 152,6 гектара, подключился самолет-амфибия МЧС России. Локализовать пожар удалось сегодня в 17.45. По данным администрации города, на полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток