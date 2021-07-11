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11.07.2021 20:00
Рубрика: Дороги

Пешеходов подсветят издалека

Текст: Андрей Куликов, Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 154 (8505)
В Саратове для повышения безопасности на автодорогах второй год идет модернизация светофоров. А в Адыгее установили тактильную плитку для слабовидящих и маломобильных пешеходов.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства мэрии Саратова, на 22 перекрестках установлены светофоры с выделенной фазой движения для пешеходов. А на шести переходах появились интеллектуальные автоматические системы. Они обеспечивают подсветку зоны перехода и непрерывное световое сопровождение человека, идущего по "зебре" в темное время. Получается такая световая фора для пассажиров.

В Вологодской области появятся "умные пешеходные переходы"

В июле на 17 городских перекрестках и участках улиц Саратова начнут устанавливать новые светофоры и знаки, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Как отметили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, именно здесь в прошлом году чаще всего случались ДТП.

Часть светофоров оборудуют специальным табло. Человеку, чтобы остановить движение и безопасно перейти улицу, нужно нажать кнопку вызова. После чего включится зеленый сигнал светофора, а машины остановятся.

А в станице Ханской Республики Адыгея в конце мая ввели в эксплуатацию четырехкилометровый тротуар на улице Верещагина. Строительство проходило в несколько этапов.

Сначала расчистили место для тротуара от растительности, установили бордюрный камень, уложили асфальт. Также на всех 15 перекрестках улицы обновили дорожные знаки "пешеходный переход" и нанесли яркую желто-белую зебру.

7,2 процента - на столько снизилось число ДТП на российских дорогах за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Ситуация меняется и благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

На всех примыканиях, ведущих к остановкам или соцобъектам, зонах перед перекрестками установили тактильную плитку для удобства и безопасности слабовидящих и маломобильных пешеходов. Стоимость всех работ составила 13,6 миллиона рублей. Об этом "РГ" рассказали в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.

С появлением нового тротуара в станице Ханской пешеходам больше не нужно, рискуя здоровьем, идти по обочине вдоль дороги с самым интенсивным движением.

"Такие же тротуары сделали еще в семи населенных пунктах региона. Обеспечение безопасности дорожного движения для всех участников - важнейшая задача нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", - рассказали в администрации Республики Адыгея.