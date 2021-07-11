Полицейский в Омске спас двух детей из колодца

Двух трехлетних детей, упавших в колодец, спас полицейский-кинолог изолятора временного содержания отдела МВД России по Полтавскому району Омской области старший сержант полиции Янык Лауденшлегер.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, этот полицейский работал в выходной день на приусадебном участке, когда услышал крики соседки о помощи. Женщина сообщила, что в канализационный колодец упали ее сын и племянник. Старший сержант полиции тут же бросился на помощь. Ширина шахты не позволяла спуститься туда взрослому человеку. Янык перегнулся через край и сумел вытащить уже скрывшихся под водой мальчишек. Медицинская помощь им не потребовалась.

Что произошло? Дети играли на придомовой территории. Они как-то отодвинули металлический люк, прикрывавший колодец, и случайно уронили туда игрушку. Пытаясь достать ее, мальчики потеряли равновесие и упали в воду.

Ирина Волк сообщила, что местные жители выразили слова искренней благодарности за неравнодушие и решительность, проявленные полицейским в экстремальной ситуации. Сейчас приняты меры, исключающие свободный доступ детей к этому колодцу.