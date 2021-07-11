День рыбака отменили в Астрахани из-за роста случаев COVID-19

Астраханский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение отменить запланированное в это воскресенье празднование Дня рыбака с фестивалем ухи на набережной Волги и других массовых мероприятий в связи с ростом количества заболевших.

Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин в своем Instagram.

Также принято решение снизить предельное количество зрителей в кинотеатрах, театрах и на спортивных мероприятиях с 75% до 50%

Кроме того, с 12 июля будет ограничена работа местных заведений общепита, им запрещено принимать гостей с 23:00 до 06:00, но разрешено работать на вынос, не распространяется запрет на точки питания на вокзалах и в аэропорту.

И с 8 августа для заселения в санатории, гостиницы и турбазы региона, посещения ресторанов, кафе, спортобъектов и заведений культуры потребуется предъявить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, сертификат о прививке с QR-кодом или справку о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19.

По данным оперштаба, 11 июля зарегистрировано 200 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, месяц назад число заболевших было около 40 в день.

- В реанимацию попадают 7 процентов госпитализированных. Это вдвое выше статистики 2020 года, - сообщил Игорь Бабушкин.