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11.07.2021 12:05
Рубрика: Экономика

"Россия" выставит счет пассажиру, открывшему дверь самолета

Текст: Василий Кошкин

Авиакомпания "Россия" намерена через суд взыскать убытки с пассажира рейса Москва - Анталья, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Об этом сообщил представитель перевозчика.

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"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", - пояснил он в комментарии РИА Новости.

Инцидент произошел в 02.20 мск в аэропорту "Шереметьево". Во время подготовки рейса один из пассажиров открыл вторую левую дверь, что спровоцировало автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Авиакомпания заменила самолет, задержка вылета составила четыре часа.

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