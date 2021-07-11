"Россия" выставит счет пассажиру, открывшему дверь самолета

Авиакомпания "Россия" намерена через суд взыскать убытки с пассажира рейса Москва - Анталья, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Об этом сообщил представитель перевозчика.

"Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", - пояснил он в комментарии РИА Новости.

Инцидент произошел в 02.20 мск в аэропорту "Шереметьево". Во время подготовки рейса один из пассажиров открыл вторую левую дверь, что спровоцировало автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Авиакомпания заменила самолет, задержка вылета составила четыре часа.