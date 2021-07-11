В воскресенье один из самых известных государственных деятелей России - Николай Патрушев встретил свой 70 летний юбилей. Этот год стал для него тринадцатым на посту секретаря Совета безопасности.

"Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач", - сердечно поздравил Владимир Путин Николая Патрушева.

По словам главы государства, во многом благодаря опыту и организаторскому таланту Патрушева аппарат Совета безопасности РФ трудится как слаженная, компетентная команда, содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства.

"Знаю, что главным для вас, как истинного патриота, было и остается служение России и нашему народу", - отметил Владимир Путин, пожелав Патрушеву здоровья и успехов - на благо Отечества.

2004 г. Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Николай Патрушев в современной российской истории дольше всех занимает пост секретаря Совета безопасности РФ. На эту должность он пришел в 2008 году с поста директора ФСБ. Обозреватель "РГ" на протяжении этих 13 лет сопровождает Патрушева во многих его поездках по России и за рубежом и был свидетелем того, что называется закулисьем и что зачастую остается за кадром газетных публикаций. В это воскресенье, 11 июля, Николаю Патрушеву исполнилось 70 лет, и поэтому есть повод слегка приоткрыть завесу тайны, которая характеризует его как государственного деятеля и политика.

Николай Патрушев беседует с командиром экипажа боевого вертолета Ми-28Н перед испытательным полетом на аэродроме в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Визит с риском для жизни

Например, 31 октября 2017 года состоялся не афишировавшийся визит российской делегации во главе с секретарем Совбеза в Кабул. В Афганистан советовали не ехать, перенести поездку - ведь серьезную угрозу в ИРА представляла запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство". Численность группировки в стране в то время доходила до 4000 человек.

Но сложившаяся там обстановка не испугала Патрушева и не помешала визиту. Он обсудил с президентом ИРА Ашрафом Гани разные вопросы, в том числе борьбу с терроризмом и наркотрафиком. Появление "Исламского государства" на севере Афганистана создавало серьезные угрозы центрально-азиатским республикам и России.

Даже такой "ястреб" в отношении России, как Джон Болтон, неизменно встречал Патрушева словами: "Здравствуй, друг Николай!"

Когда повестка дня была исчерпана, Патрушев принял решение завершить визит в ИРА на час раньше определенного протоколом времени из соображений безопасности. А буквально через полчаса после проезда российской делегации мимо дипломатического квартала Вазир Акбар Хан там произошел террористический акт: подорвался автомобиль, которым управлял 11-летний террорист-смертник. Жертвами стали восемь военнослужащих афганской армии, которые обеспечивали проезд колонны. То есть интуиция секретаря Совбеза в тот момент помогла спасти жизнь членам делегации...

1999 г. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Что касается масштабов международной деятельности по линии Совета безопасности, то можно сказать, что при Патрушеве они выросли в разы. Контакты с иностранными партнерами проходят зачастую на ежедневной основе, а рабочие поездки за пределы России - каждый месяц, причем каждая такая поездка - это минимум два государства и до десяти полноформатных встреч и консультаций. При этом число иностранных государств, с которыми развивается взаимодействие, уже давно перевалило за сотню. С партнерами из зарубежья подписаны десятки меморандумов о взаимодействии - эта практика также была впервые введена Патрушевым. На постоянной основе действует несколько десятков международных механизмов - совещаний, консультаций, рабочих и экспертных групп.

В то же время Патрушев очень тщательно подходит к подготовке всех своих зарубежных поездок - даже в дружественные России страны. Правило одно: главное - результат, а не общение ради общения. Он досконально изучает имеющиеся проблемы, запросы и потребности партнеров, согласовываются состоящие из десятков пунктов повестки дня, составляются многостраничные списки двусторонних проектов и инициатив - все эти вопросы секретарь Совбеза РФ держит на личном контроле. Дополнительно глубоко изучает историю и культуру страны, которую собирается посетить, а нередко способен удивить встречающего партнера несколькими словами на его родном языке.

Николай Патрушев и министр общественной безопасности, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи. Фото: Артем Иванов/ТАСС

И, конечно же, не в правилах Николая Платоновича приезжать с пустыми руками. И речь не только о памятных подарках. Нередко подарок получает вся дружественная страна - в зависимости от потребностей партнеров, которые изучаются с особой тщательностью. Это может быть партия гуманитарной помощи, медикаменты, необходимое оборудование, военно-техническое содействие или новые экономические проекты. Например, во время поездки во Вьетнам в 2021 году была передана партия российской вакцины против коронавируса.

Приветствие от Болтона: "Здравствуй, друг Николай!"

На Западе Патрушева всегда стараются представить как "российского ястреба", который только спит и видит, как захватить весь мир. На самом деле из года в год Патрушев говорит исключительно о мирных устремлениях России и желании наладить конструктивный диалог на принципах взаимности со всеми странами. "Диалог с Западом важен для России, и мы готовы нормализовать отношения - но лишь на условиях равноправия и взаимного уважения, а в закрытые двери стучаться не будем", - заявил он в одном из интервью "РГ".

В полной мере высокий профессионализм Патрушева проявился при выстраивании взаимодействиями с американцами, традиционно считающимися особенно трудными партнерами. Секретарь российского Совбеза наладил конструктивный и вместе с тем требовательный диалог с целой плеядой партнеров, прежде всего - помощниками президента США по национальной безопасности. Даже такой "ястреб" в отношении России, как Джон Болтон, неизменно встречал Патрушева словами: "Здравствуй, друг Николай!".

Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Пресс-служба Совбеза РФ/ТАСС

Принимал его и президент США Барак Обама, которому его российский собеседник со свойственной ему прямотой высказал имеющиеся у Москвы озабоченности в отношениях с Вашингтоном. Присутствовавшие при этом американцы буквально потеряли дар речи - ведь привыкли, что только они диктуют свои правила.

Особое внимание в диалоге с США уделялось проблемам, связанным с планами Вашингтона разместить элементы своей глобальной системы противоракетной обороны в Европе, с претензиями Запада к России в том, что касалось контроля за обычными вооружениями в Европе, и с активной реализацией стратегии расширения НАТО за счет экспансионистской партнерской политики. Позднее к этим темам добавились вопросы, связанные с выходом США из РСМД, ДСНВ и ДОН. Переговоры шли трудно, прежде всего из-за жесткой позиции американских партнеров, поставивших себе цель любой ценой разрушить договорно-правовую архитектуру контроля над вооружениям и тем самым "развязать руки" Вашингтону. Тем не менее даже этот непростой диалог приносил результаты, свидетельством чему является принятое Вашингтоном в начале 2021 года решение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Даже в самые тяжелые моменты российско-американских отношений, когда дальнейший диалог казался бесперспективным, Николай Платонович не опускал руки, проявлял удивительные стойкость и терпение. И этого не могла не оценить зарубежная общественность, с замиранием сердца наблюдавшая за нарастанием напряженности между Россией и Вашингтоном.

"У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное, - заявил он в одном из своих интервью. - Многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты наши государства демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия. Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться". Всякий раз, когда Николай Платонович произносил подобные слова, мировое сообщество могло вздохнуть с облегчением - Москва посылала позитивный сигнал: от своих интересов не отступимся, но нагнетать обстановку не намерены.

Фото: Иван Егоров/РГ

Кто придумал "захват Прибалтики"

Один из ключевых принципов, которым Патрушев руководствуется в работе с зарубежными партнерами, заключается в том, что диалог не должен прерываться никогда, какие бы противоречия ни разделяли собеседников, какая бы серьезная пропасть во взглядах ни пролегала между ними. Этот принцип в полной мере нашел свое воплощение при выстраивании контактов с Западом, которые не оборвались и после того, как в начале 2014 года отношения резко ухудшились в связи с внутриполитическим кризисом на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Но далеко не всем на Западе нравится бескомпромиссная деятельность Патрушева по защите национальных интересов России. Поэтому пропагандистская машина по производству фейков не проходит и мимо его персоны. Много выдумок опубликовано за эти годы. В некоторые фальшивки смогли поверить тысячи людей, их тиражировали многочисленные блогеры и интернет-СМИ.

Одна из журналистских уток опубликована 1 января 2016 года в латвийских и украинских интернет-изданиях, которые перепечатали выдуманное ими же интервью "Российской газете", где якобы говорилось о планах нашей страны по силовому противодействию НАТО вплоть до захвата некоторых государств.

"Ничего подобного я не заявлял. Представители украинских и латвийских электронных СМИ приписали мне слова, которые я не произносил. Они, видимо, выдали желаемое за действительное" - так секретарь Совбеза поставил на место изобретательных западных пропагандистов.

В то же время Патрушев никогда не скрывал, что приближение войск НАТО к нашим границам, антироссийскую политику и русофобию стран Восточной Европы и ряда государств бывшего СССР считает угрозой национальной безопасности России.

Кстати, в свои 70 секретарь Совбеза старается четыре раза в неделю играть в волейбол и продолжает выступать в товарищеских матчах за сборную ветеранов Всероссийской федерации волейбола под счастливым для него номером 13. Патрушев же является и председателем наблюдательного совета ВФВ и очень многое делает для развития этого вида спорта в России. В том числе благодаря его усилиям в 2022 году в нашей стране сразу в 10 городах впервые пройдет чемпионат мира по волейболу.

Фото: РИА Новости

Справка "РГ"

Николай Платонович Патрушев родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончил знаменитую Корабелку - Ленинградский кораблестроительный институт.

В органах безопасности с 1974 года.

После окончания Высших курсов КГБ в Минске работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области.

В 1992 году была назначен министром безопасности Карелии.

С 1994 года по 1998 год он занимал руководящие должности в Федеральной службе контрразведки - Федеральной службы безопасности России.

В 1998 году назначен заместителем руководителя администрации президента России - начальником главного контрольного управления.

С августа 1999 года по май 2008-го Патрушев возглавлял ФСБ России.

С 12 мая 2008 года - секретарь Совета безопасности РФ.

Он удостоен всех степеней ордена "За заслуги перед Отечеством", а также звания Героя Российской Федерации. Имеет звание генерала армии.

Николай Патрушев женат. У него двое сыновей.