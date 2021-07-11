Новости

Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве за один день 00:40
Россия контролирует действия в Черном море ракетного катера Греции 00:05
Пострадавший при столкновении лодки петербуржец скончался в больнице 10.07.2021
Состояние основателя Amazon Безоса выросло более чем на 10 млрд долларов 10.07.2021
Сестры Кардашьян поделились секретом своего похудения 10.07.2021
Полиция призвала фанатов без билетов на Евро держаться подальше от Лондона 10.07.2021
Национальным достоянием страны назвал Лукашенко праздник Купалье 10.07.2021
Веснина и Кудерметова проиграли в финале Уимблдона 10.07.2021
Летающие муравьи могут омрачить финал Евро-2020 на "Уэмбли" 10.07.2021
В Коми самолет совершил аварийную посадку на дорогу 10.07.2021
РПЦ: Раскол православной церкви в Беларуси продвигают из-за границы 10.07.2021
В Волгограде среди вакцинированных разыграют сертификаты до 25 тысяч рублей 10.07.2021
Россия передала Германии преступника, пытавшегося взорвать клуб в Германии 10.07.2021
В Тольятти ввели режим ЧС из-за крупного природного пожара 10.07.2021
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с лодкой 10.07.2021
Месси и Неймар стали лучшими игроками Кубка Америки 10.07.2021
В Петербурге возбудили дело по факту столкновения лодки с набережной 10.07.2021
Тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" 10.07.2021
Кварацхелия принес "Рубину" победу над "Химками" на предсезонном турнире 10.07.2021
Природный пожар вспыхнул рядом с санаторием под Тольятти 10.07.2021
Дина Аверина: Цель - дожить до Олимпиады и хорошо подготовиться 10.07.2021
Немецких коммунистов не допустили к выборам в бундестаг 10.07.2021
Вдова президента Гаити пояснила причины покушения на супруга 10.07.2021
СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось 10.07.2021
Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии 10.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
11.07.2021 00:05
Рубрика: Власть

Россия контролирует действия в Черном море ракетного катера Греции

Текст: Юрий Гаврилов

Российские военные отслеживают перемещения ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, который зашел в Черное море 10 июля. Об этом в субботу поздно вечером сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там уточнили, что контроль за действиями греческого ракетного катера осуществляют силы нашего Черноморского флота.

Участвовавшие в учениях НАТО Sea Breeze корабли останутся в Черном море

Напомним, что Греция является членом НАТО, и ее флот принимал участие в только что завершившихся военно-морских учениях Альянса Sea Breeze 2021. Известно, что к этим маневрам в Черном море натовские адмиралы привлекли в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронемашин и автомобилей.

В Москве к подобного рода военным играм поблизости от нашего побережья отнеслись с понятной настороженностью. Тем более, что учения Sea Breeze 2021 сопровождались явно провокационными действиями натовцев - приближением их кораблей и авиации к границам России.

Греция не является причерноморским государством, поэтому согласно Конвенции Монтре, пребывание ее военных кораблей в этом регионе ограничено тремя неделями.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и НАТО

Главное сегодня

Тысячи москвичей вакцинировались от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"
Пострадавший при столкновении лодки петербуржец скончался в больнице
За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах
В Крыму ответили на слова Киева о "депортации" россиян с полуострова
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны