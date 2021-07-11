Синоптик предупредил об "африканском" индексе ультрафиолета

Москвичей в воскресенье ждет рекордный индекс ультрафиолета, сопоставимый с показателями африканских стран. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Он остается на уровне шести единиц... Для нас нормальный индекс - 2, максимум 3 единицы. А 6 - это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны", - пояснил синоптик.

По его словам, максимальный прогрев воздуха ожидается с 10:00 до 17:00.

"Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 - в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы", - добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью "Российской газете", что жаркая погода в центре европейской территории может продержаться до середины июля. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет до 34-35 градусов.