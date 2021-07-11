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11.07.2021 15:55
Рубрика: Экономика

Столичные аэропорты принимают меры по урегулированию ситуации с очередями

Текст: Юлия Акиньшина

Московские аэропорты принимают меры по разрешению ситуации с большими очередями на стойках регистрации в авиаузлах. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В Шереметьево второй день наблюдаются очереди из-за проверки ПЦР

Ранее появилась информация о том, что очереди наблюдаются в Шереметьево и во Внуково.

Накануне в дирекции по связям с общественностью Шереметьево сообщили, что необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. При этом авиакомпания "Аэрофлот" попросила пассажиров заранее прибывать в аэропорт Шереметьево из-за проверок ПЦР-тестов на COVID-19 и затруднений дорожного движения.

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