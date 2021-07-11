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11.07.2021 16:16
Рубрика: Экономика

В Минтруде разъяснили порядок назначения пособия для беременных

Текст: Елена Манукиян
Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается через Пенсионный фонд независимо от того, работает женщина или нет, рассказали "РГ" в Минтруде.

Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума трудоспособного населения, в среднем по России в 2021 году это - 6351 руб. Средства выплачиваются вплоть до месяца родов.

Фото: iStock
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Обратиться за пособием в период ожидания ребенка смогут женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности, если среднедушевой доход в семье - менее прожиточного минимума на человека. При определении права на пособие будет также в комплексе учитываться имущество семьи: количество квартир, машин, которыми она владеет.

Если женщина обратилась за пособием в течение 30 дней с момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца постановки на учет, но не ранее чем с шестой недели беременности. Если женщина обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца обращения. В обоих случаях первую выплату женщина получает после 12-й недели беременности при условии сохранения беременности.

Заявления начали принимать с 1 июля. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, во множестве случаев предоставлять дополнительные справки не потребуется.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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