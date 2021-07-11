Virgin Galactic совершит первый полет при полной загрузке и с экипажем

Компания Virgin Galactic совершит первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавит владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон. Старт назначен на воскресенье, 11 июля.

Вместе с Брэнсоном полетят три астронавта Virgin Galactic - бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку, пишет РИА Новости.

Точное время старта Брэнсона и его команды заранее не называется, но компания обещает вести прямую трансляцию всего происходящего на своем сайте и в социальных сетях. Предстоящий рейс - это не финальное испытание корабля, до начала регулярных коммерческих путешествий в 2022 году корпорация планирует провести еще два тестовых пилотируемых полета.