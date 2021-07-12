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12.07.2021 20:17
Рубрика: Бензин

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 близки к историческим максимумам

Текст: Евгения Думанская
На торгах в понедельник индексы автомобильного бензина марок Аи-92 и Аи-95 почти достигли рекордных значений, что следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Фото: iStock
В России за неделю выросли цены на бензин

Индекс Аи-92 вырос за день на 0,3%, цена составила 55,75 рубля за тонну, что всего на 18 копеек меньше рекордного значения, зафиксированного в мае 2018 года.

Бензин Аи-95 подрос на 0,25%, до 59,1 тысячи рублей за тонну. Этот показатель тоже близок к рекордному - в июле 2020 года максимальная цена бензина этой марки составляла 59,78 рубля за тонну.

Близко к пику находятся и цены альтернативных видов топлива. Так, "дизель" на торгах достиг стоимости 51 879 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов на торгах за день выросла на 4,2% и составила 38,21 тысячи за тонну. Как отмечает ТАСС, это на 33 копейки меньше рекордного значения в марте 2021 года.