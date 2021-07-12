Указ главы Республики Бурятия от 12 июля 2021 года № 213 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212):

1.1. Пункт 1.7 признать утратившим силу.

1.2. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

"1.8. Рекомендовать вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- женщинам перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения;

- лицам из ближайшего окружения беременных женщин.".

1.3. Пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.1. С 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Возобновить с 12 июля 2021 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением случая, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при условии:

окончания работы, оказания услуг не позже 22.00 часов, за исключением предприятий общественного питания, расположенных в коллективных средствах размещения и оказывающих услуги питания для проживающих;

рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий.

7.2. Возобновить с 12 июля 2021 года работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, предприятий непродовольственной торговли.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей, контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 м);

контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ограничить по 25 июля 2021 года включительно режим работы торговых центров, торговых комплексов, а также торгов©-развлекательных центров до 22.00 часов.

Объектам розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами обеспечить регулирование численности покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 м, в том числе путем разделения потоков граждан, исключающее скопление у касс, в помещениях торгового зала, перед входом (выходом) в торговый зал, в холлах, коридорах, лифтах и в иных местах общего пользования объектов розничной торговли.".

1.4. В абзаце первом пункта 7.5 слова "за исключением расположенных на территории муниципального образования "Кабанский район"," исключить.

1.5. Пункты 7.6, 7.7 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Возобновить с 12 июля 2021 года работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, при условии соблюдения следующих санитарно-эпидемиологических требований:

- обязательная термометрия воспитанников, а также лиц, посещающих организацию (при входе);

- опрос в целях исключения приема лиц с признаками инфекционного заболевания либо контактных с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещении групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;

- использование приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях, регулярное проветривание помещений и др.

Посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Возобновить с 12 июля 2021 года работу автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения.

Профессиональным образовательным организациям, реализующим основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, организовать работу в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить посещение обучающимися образовательных организаций с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Образовательным организациям всех форм собственности, реализующим программы дополнительного образования, осуществлять оказание услуг по дополнительному образованию в дистанционном режиме.

Возобновить с 12 июля 2021 года работу бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, при условиях:

- соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- предоставления гражданами сертификата профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до предоставления услуги, за исключением лиц до 18 лет.

Возобновить с 12 июля 2021 года проведение репетиций, групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами всех организационно-правовых форм.".

1.7. Абзац третий пункта 9 признать утратившим силу.

1.8. Пункт 10.18 признать утратившим силу.

1.9. Абзац первый пункта 15.11 изложить в следующей редакции:

"15.11. Временно до особого распоряжения Министерства здравоохранения Республики Бурятия приостановить:".

1.10. В пункте 20:

1.10.1. Абзацы седьмой - двенадцатый признать утратившими силу.

1.10.2. В абзаце тринадцатом слова "(за исключением лиц до 18 лет)" заменить словами "(за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках)".

1.11. Пункты 26, 27 признать утратившими силу.

1.12. Приложение № 4 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 13 июля 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







