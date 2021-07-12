Фестиваль в музее "Новый Иерусалим" "Лето. Музыка. Музей" пройдет с 14 по 18 июля. Оркестром-резидентом фестиваля является Госоркестр имени Е.Ф. Светланова. Худрук фестиваля, дирижер Василий Петренко рассказал "РГ" о фестивальной программе, о планах предстоящего сотрудничества с Госоркестром России, о сложностях посткоронавирусной обстановки в мире и важности культуры в жизни современного общества.

На каких условиях пройдет фестиваль?

Василий Петренко: Разумеется, мы соответствуем всем тем требованиям, которые на данный момент существуют для Московской области по массовым мероприятиям. В Атриуме в Новом Иерусалиме, при соблюдении социальной дистанции, будет порядка 400 мест.

Чем примечательна афиша этого сезона?

Василий Петренко: В этом году у нас несколько перекрестных тем. Во-первых, 50-летие со дня смерти Стравинского. Мы посвящаем фестиваль ему. Прозвучат балеты "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная", будет "Аполлон Мусагет" и музыка вокруг Стравинского. На концерте-открытии мы с Кириллом Герштейном сыграем концерт Равеля для фортепиано с оркестром. Стравинский был очень дружен с Равелем, состоял с ним в переписке, они показывали друг другу пьесы. Потом их пути разошлись. У нас также прозвучит "Русалочка" Цемлинского, автобиографичное сочинение, особенно в свете любовной истории Цемлинского с Альмой Малер и Густавом Малером. Прозвучит на фестивале и Первая симфония Малера в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. У нас будет и программа сочинений певицы Полины Виардо, которой в этом году исполнилось бы 200 лет. Она была одной из первых женщин-композиторов. Концертом из ее романсов и арий мы отметим ее юбилей. Кроме того, в этом году 150-летие со дня написания знаменитого концерта Сен-Санса для виолончели с оркестром, который исполнит Миша Майский. Будет звучать и барочная музыка в исполнении ансамбля "Виртуозы Москвы" и оркестра Musica Viva. А юбилей Пьяццоллы мы отметим концертом из его сочинений для бандонеона или аккордеона, с элементами танго и латинских танцев.

С 1 сентября вы становитесь худруком Госоркестра России. Какие у вас планы?

Василий Петренко: Я отношусь с огромной благодарностью к Владимиру Юровскому, к тому, что он сделал в оркестре. Проекты и фестивали, в которых он активно участвует, будут продолжаться. А мне бы хотелось больше работать с большими циклами, например, в течение сезона-двух сыграть симфонии Малера, хочется больше жанровой синестезии: играть не только классическую музыку, но и добавлять элементы танца, визуальные эффекты, электронную музыку. Хотелось бы играть больше сочинений периода Гайдна, Моцарта, Бетховена, что очень полезно для любого оркестра. Считаю важным и дальше расширять программу современной музыки. У оркестра будет гастрольная жизнь и образовательные программы, сотрудничество с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Сбылись ли ваши прогнозы по ситуации с оркестрами Великобритании, которые вы давали в начале пандемии?

Василий Петренко: В Великобритании те риски, с которыми столкнулись оркестры, и то, за что потом я сам боролся как за часть культуры, которую можно было потерять, а восстановить невозможно - были встречены поддержкой правительства. В течение последнего сезона оркестрам были предоставлены гранты, которые позволяли им оставаться на плаву. Но, к сожалению, в Великобритании с 1 июля эти схемы уменьшаются (раньше было 80% от зарплаты, теперь 60%, к началу осени доведут до 30%). Идея понятна: стимул для бизнеса возвращаться назад к работе, не сидеть на шее у государства. Но с точки зрения классического искусства это возможно только при отсутствии социальной дистанции. Любой концерт менее 75% публики для оркестра в Великобритании это убыток. В этом году проводится традиционный фестиваль Энеску в Бухаресте, на который приглашены шесть лондонских оркестров. Но карантинные меры и отсутствие исключений для оркестров приводит к тому, что это невыполнимо, и будут миллионные убытки. А нужно принять всего одну простую вещь - позволить оркестру вернуться без карантина. Кстати, исключение для vip-персон из УЕФА было предоставлено на 3,5 тысячи: возможность без карантина приехать, посетить матч и уехать.

Поспособствует ли массовая вакцинация поддержке культурной отрасли?

Василий Петренко: Как показывает практика, особенно сейчас, количество случаев заражения в Великобритании и в России в принципе идентичное. Но количество госпитализаций примерно в 15 раз меньше в Великобритании. А количество смертей от ковида несколько сотен в день в России, а в Великобритании - 10. Количество госпитализаций в России около 2-2,5 тысячи в день, а в Великобритании это около 200 человек. Это показывает, что прививка это не панацея - шанс заболеть остается, но течение болезни намного смягчается. Ограничения в признании вакцин это исключительно политические инструменты. Они могут привести к гибели людей.

Справка "РГ"

Василий Петренко, главный дирижер Королевского филармонического оркестра Ливерпуля (2009-2021), Молодежного оркестра Евросоюза (с 2016-го), главный приглашенный дирижер Госоркестра имени Е.Ф. Светланова (с 2016-го). Почетный профессор Ливерпульского университета и Университета Liverpool Hope, удостоен звания "Почетный гражданин Ливерпуля". С 1 сентября 2021 года - худрук Госоркестра имени Е.Ф. Светланова.