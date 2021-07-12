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12.07.2021 03:09
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о стратегии, которая может помочь разбогатеть за год

Универсальной инвестиционной стратегии, которая позволяет разбогатеть за год и без усилий, нет, однако получить хороший доход от вложений реально. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов, добавив, что для инвестора важно уметь ориентироваться в движении рынка, анализировать данные и не поддаваться общей панике или эйфории.

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Максимальная прибыль возможна для инвесторов с внушительным стартовым капиталом, например, миллион долларов. Однако, отметил Соколов, и для тех, у кого таких сумм нет, можно составить грамотную финансовую стратегию, предполагающую приобретение акций компаний с потенциалом роста (они еще не популярны на рынке, поэтому не имеют завышенной цены).

Важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год, подчеркнул эксперт. Инвестиционный портфель нужно формировать постепенными покупками. "Еще одно правило - долгосрочное владение является намного более прибыльным направлением, чем спекулятивное", - заключил Соколов.

Ранее россиян предупредили об опасном способе вложения денег. В нынешних условиях самой большой ошибкой, которую может допустить начинающий инвестор, является вложение значительной части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования, надеясь на удачу или чутье. Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Это могут быть акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды - ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции.

Экономика Финансы

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