Указ губернатора Ивановской области от 12 июля 2021 года № 104-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.6 следующего содержания:

"11.6. Движение автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, используемого при предоставлении услуг по перевозке пассажиров и багажа, при нахождении в нем пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего указа.".

1.2. Дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

"29.1. В случае выявления в период следования транспортного средства по маршруту фактов нарушений водителем и (или) кондуктором требований Регламента порядка работы и предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного Правительством Ивановской области, повлекших запрет дальнейшего движения транспортного средства по маршруту, возврат пассажирам оплаченной ими стоимости проезда осуществляется в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 15.07.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







