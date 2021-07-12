Указ губернатора Ивановской области от 12 июля 2021 года № 104-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

Путин назвал Россию и Украину естественными экономическими партнерами 17:55
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского 17:51
У жителя Крыма заподозрили лихорадку Западного Нила 17:50
Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 94 17:48
Путин: Для многих на Украине проект "анти-Россия" просто неприемлем 17:45
В Москве началась встреча Лаврова и Керри 17:43
На Кубани из-за жары объявлен противопожарный режим 17:40
Путин назвал трагедией возникшую между Россией и Украиной стену 17:39
Попова назвала целевой показатель по иммунитету к коронавирусу 17:39
Брянских медиков уличили в подделке COVID-сертификатов 17:30
Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за использование СБП 17:28
В испанской Валенсии вновь ввели комендантский час 17:27
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение 17:24
Опубликована статья Путина о единстве русских и украинцев 17:17
На Кубани туристы обязаны привиться даже при заселении на сутки 17:13
На Крымском мосту ограничат движение с 20 июля 17:09
В Совфеде оценили работу наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии 17:05
В России могут запустить беспилотные авиационные грузоперевозки 17:00
Под Тверью катер наехал на купающегося подростка 16:58
Истек срок давности основного эпизода дела об обрушении казармы в Омске 16:56
Минобороны ФРГ сообщило об отмене встречи с Зеленским 16:55
Роспотребнадзор разработал порядок проведения мероприятий в регионах 16:52
Разработчики "Спутника V" назвали его эффективным против новых штаммов 16:49
Кабмин выделил 216 млн рублей на оснащение "Бауманки" российским софтом 16:40
Суд вынес приговор похитителям акций столичного оборонного предприятия 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 12 июля 2021 года № 104-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 11 дополнить подпунктом 11.6 следующего содержания:

"11.6. Движение автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, используемого при предоставлении услуг по перевозке пассажиров и багажа, при нахождении в нем пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) в соответствии с требованиями пункта 9 настоящего указа.".

1.2. Дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

"29.1. В случае выявления в период следования транспортного средства по маршруту фактов нарушений водителем и (или) кондуктором требований Регламента порядка работы и предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного Правительством Ивановской области, повлекших запрет дальнейшего движения транспортного средства по маршруту, возврат пассажирам оплаченной ими стоимости проезда осуществляется в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 15.07.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией